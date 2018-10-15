Aydın’da feci kaza 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza akşam saatlerinde Aydın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köşk istikametinden yönetimindeki...

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Aydın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köşk istikametinden yönetimindeki otomobil ile ikamet ettiği Ilıdağ mahallesine gitmekte Ahmet Tok (44) bilinmeyen bir nedenle Mezeköy çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazada araç hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri direksiyonda sıkışan Ahmet Tok’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa bir süre önce bebeği olan Ahmet Tok’un ölüm haberi duyan herkesi yasa boğdu. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.