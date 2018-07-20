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20 Temmuz 2018 Cuma 09:16

Aydın’da geleneksel basın ödüllerini kazananlar belirlendi

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenecek olan “Geleneksel Basın Ödülleri” yarışmasında ödül sahipleri belirlendi.Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda 25 Temmuz 2018’de saat 18.00’de...

Aydın'da geleneksel basın ödüllerini kazananlar belirlendi
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenecek olan “Geleneksel Basın Ödülleri” yarışmasında ödül sahipleri belirlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda 25 Temmuz 2018’de saat 18.00’de AGC yönetimi tarafından düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, yılın haberi, yılın haber fotoğrafı, yılın spor haberi, yılın spor fotoğrafı, yılın inceleme ve araştırma röportajı, yılın köşe yazısı, yılın İnternet haber sitesi, yılın sayfa tasarımı, yılın radyo programı, yılın TV programı, AGC teşvik ödülü ile AGC özel ödülü olmak üzere toplam 12 kategoride ödüllerin verileceğini belirtti.

AGC Başkanı Şener, açıklamasın da 24 Temmuz basına sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan basın bayramını kutlayarak, Aydın basın çalışanların 2017 yılı boyunca yapmış oldukları çalışmaları ve emek vererek yaptıkları bu çalışmalarının en iyilerini belirleyerek ödüllendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Şener, Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak “Geleneksel Basın Ödülleri” programın 24 Temmuz basın bayramı günü düzenlenmesinin düşünüldüğü ancak Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın da toplantıya katılmak istenmesi üzerine törenin 25 Temmuz’da tüm çalışan gazetecilerin katılımının sağlanması için mesai saatin bitiminden sonra saat 18:00 de yapılmasının kararlaştırıldığını ve ödül alan basın mensupların da program süresi içerisinde açıklanacağını belirtti.
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