Aydın’da göletlere 115 bin sazan balığı bırakıldı

Aydın’da su ürünleri stoklarının desteklenmesi kapsamında 21 adet göl, gölet ve azmaklara 115 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Bakanlığımız, Ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 55 milyon adet sazan,kalkan,mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesislerinde 2018 yılında 5 milyon sazan balığı yavrusundan İl Müdürlüğümüz talebi doğrultusunda 115 bin adet ilimize tahsis edilmiş ve İlimizdeki 21 adet göl, gölet ve azmaklara bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için kaynaklara bırakılan balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması, bu süreyi geçiren balıkların da 40 cm den küçük boyda avlanmaması ve 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Avcılığı Düzenleyen Tebliğ yükümlülüklerine uyulması gerekmektedir” denildi.