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13 Ekim 2018 Cumartesi 22:19

Aydın’da iki tır kafa kafaya çarpıştı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpışırken, tır şoförleri kazada yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karpuzlu Abak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Çine’den Karpuzlu istikametine giden Uğur Ü. idaresindeki 09...

Aydın'da iki tır kafa kafaya çarpıştı
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Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpışırken, tır şoförleri kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karpuzlu Abak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Çine’den Karpuzlu istikametine giden Uğur Ü. idaresindeki 09 AAB 993 plakalı tır ile Karpuzlu’dan Çine istikametine seyir halinde olan Fikret A. idaresindeki 17 HS 750 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan her iki tır sürücüsü de ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Fikret A’nın taburcu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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