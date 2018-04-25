Aydın’da “Kanım Sana Feda” projesi devam ediyor

Kızılay Aydın Şubesi ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kanım Sana Feda” projesi kapsamında Aydın Lisesi’nde kan bağışında bulunuldu.

Aydın’da “Kanım Sana Feda” projesi kapsamında Aydın Lisesi’nde 18 yaşını doldurmuş öğrenciler ve öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

Okullarda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini açıklayan Kızılay Aydın Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, “Milli Eğitim Bakanlığının izni, Aydın İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilen proje ile amacımız okullarda çocuklara farkındalık oluşturmak. Kan bağışını, ilkokullardan başlayarak liseye kadar, ilkokul ve ortaokulda çocukların ailelerinin ve öğretmenlerinin kan bağışı yapmalarıyla sürdürüyoruz. Liselerimizde ise hem ailelerinden ve 18 yaşını doldurmuş lise öğrencilerinin gönüllü olarak kan bağışında bulunarak hastalarımıza destek olmalarını, kan aramanın ne olduğunu öğrenmeleri istiyoruz. 18 yaşını dolduran lise öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve öğretmenlerimiz kan bağışı yapabiliyor. Bize bu organizasyonu düzenleyen başta Aydın Lisesi müdürümüz olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize hasta ve hasta yakınları adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.