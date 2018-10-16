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16 Ekim 2018 Salı 15:57

Aydın’da küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan karantina kaldırıldı

Aydın’da 2 hafta önce hafta önce küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan ‘veba karantinası’nın kaldırıldığı açıklandı. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, karantinanın kaldırıldığını belirterek küçükbaş...

Aydın'da küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan karantina kaldırıldı
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Aydın’da 2 hafta önce hafta önce küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan ‘veba karantinası’nın kaldırıldığı açıklandı. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, karantinanın kaldırıldığını belirterek küçükbaş hayvan alıcı ve satıcılarının artık hayvan pazarlarına mal yükleyebileceğini söyledi.

Aydın Efeler ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce görülen bir şüpheli vaka üzerine sadece Efeler ilçesi sınırlarında küçükbaş hayvanlar için ‘veba karantinası’ uygulandığını belirten Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde karantinanın kaldırılmasına yönelik karar verildi. Yarından itibaren pazarlarımız açık” dedi.
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