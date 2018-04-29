Aydın’da kültür merkezi kursiyerlerinden tiyatro gösterisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin kursiyerlerinin "Sulukule Komedyası" adlı gösterisi seyirciyle buluştu.

Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkan kursiyerler seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Kültür merkezi eğitmenleri ve genç kursiyerlerinin sahnelediği oyun, salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler tarafından oldukça beğenildi. Kültür merkezlerindeki kurslarda öğrendiklerini gösterme fırsatı bulan genç kursiyerler ve etkinlikten memnun kalan seyirciler kendilerine bu fırsatı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.