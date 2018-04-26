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26 Nisan 2018 Perşembe 12:02

Aydın’da kuru incir sektör toplantısı yapıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürlüğü tarafından ’Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ programı kapsamında kuru incir sektör toplantısı yapıldı.Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda incir sektörünün...

Aydın'da kuru incir sektör toplantısı yapıldı
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürlüğü tarafından ’Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ programı kapsamında kuru incir sektör toplantısı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda incir sektörünün sorunları görüşülerek çözüm önerileri görüşüldü. Toplantı Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Tunay Çoban’ı sunumuyla başladı. Çoban sunumunda Türkiye’nin incir ithalat ve ihracat rakamları, yıllara göre incir üretim miktarları konuları hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdi. İncirde aflatoksin sorununa da değinen Çoban, “Aflatoksin makinesi dünyada sadece tek bir ülkede üretiliyor. Sanayicilerinde bu makineye ihtiyacı var. Bu makinenin Aydın’da üretilebilmesi için bir proje başlattık. Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydınlı bir sanayicimiz bu konu hakkında çalışma yürütüyorlar. İnşallah bu aflatoksini incirden seçen ikinci bir işleme gerek kalmadan bu işlemi sağlayacak bir makineyi Aydın’da üretmek noktasında bir proje çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Tunay Çoban’ın sunumunun ardından, Aydın Ticaret Borsası’nın sunumuna geçildi. Aydın Ticaret Borsası görevlisi Duygu Ödenir tarafından gerçekleştirilen sunumda Türkiye Kuru ve Taze İncir ithalat ve ihracat rakamları açıklanırken, incir sektöründeki sorunlar maddeler halinde açıklandı. Sunumda incirin üretim ve işleme aşamasındaki mevsimlik işçi ve kalifiye eleman yetersizliği yaşanması, prim desteği sağlanamaması, İncir yükleme tarihinin Eylül ayının 2’inci haftasını geçmeyecek şekilde düzenleme yapılması konularına değinildi.

Sunumların ardında sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, soru-cevap bölümü ile toplantı sona erdi.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Tunay Çoban, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Aydın Ticaret Borsası Fevzi Çondur ve sektör temsilcileri katıldı.
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