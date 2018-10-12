AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:17

Aydın’da pamuk hasat kontrolleri devam ediyor

Aydın’da yağışlı havalarda pamuk toplanmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kontroller devam ediyor.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız talimatı gereği kontrol...

Aydın'da pamuk hasat kontrolleri devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’da yağışlı havalarda pamuk toplanmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kontroller devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız talimatı gereği kontrol hizmetlerini yürütecek personeller sahada görevlendirilerek pamuk hasat kontrolleri sağlanmaktadır. Yüzde 70 ve üzerinde nemli hava şartlarında toplama yapan araçların kontrolörler tarafından denetlenerek uyarılar yapılmaktadır. Pamuk toplama operatörlerinin yağışlı günlerde kesinlikle toplama yapmamalarına, yağışın sürmesi halinde komisyon kararına göre zorunlu olarak izin verilen hallerde toplama yapılıp, toplanan pamuklar kurutulduktan sonra ayrı depolarda muhafaza edilecektir. Pamuk toplama makinelerinde 6’şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü bulundurulmasına, ayrıca mevcut imkanlar dahilinde acil müdahale için en az 3 tonluk su tankerinin oluşabilecek yangın ihtimalleri için tarla kenarlarında hazır bulundurulmasına, pamuk toplama makinesi sahipleri ve operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmeleri istenmektedir. Yapılan kontroller esnasında belirtilen durumlara aykırı davrananlar için 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine göre işlem yapılacaktır” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku