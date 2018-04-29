Aydın’da sıcaklar erken bastırınca koyun kırkım sezonu da erken başladı

Aydın’da erken bastıran sıcakları nedeniyle koyun kırkım sezonuna da erken girildi. Aydın’da koyunlar kaval eşliğinde yaz sezonuna böyle girdi.Aydın’ın Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesinde sıcak havların etkisiyle kırkımlar...

Aydın’da erken bastıran sıcakları nedeniyle koyun kırkım sezonuna da erken girildi. Aydın’da koyunlar kaval eşliğinde yaz sezonuna böyle girdi.

Aydın’ın Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesinde sıcak havların etkisiyle kırkımlar 20 gün önce başladı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Söke’nin Akçakonak mahallesinde Hasan Yalçın’a ait koyunlar sıcakların erken bastırmasıyla önceki yıllara göre 20 gün erken kırkıma alındı.

Geleneksel kırkım yöntemlerinin kullanıldığı ve üreticilerin bir araya gelerek imece usulüyle kırkılan koyunlar, kışlık yapağı denilen yünlerinden ayrılıyor. Bu işlemle, meralarda sıcak havalardan çok fazla etkilenmeden otlamaları sağlanan koyunların et ve süt verimleri arttırılıyor.

Başta halı, tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan yünler, eski önemini kaybetse de piyasada alıcısı bulunuyor. Havaların aniden ısınması nedeniyle koyunların kırkılma işlemi sırasında hiç zorluk çıkarmadıkları ve bu işlemden oldukça keyif aldıkları görüldü.