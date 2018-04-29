AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 09:05

Aydın’da sıcaklar erken bastırınca koyun kırkım sezonu da erken başladı

Aydın’da erken bastıran sıcakları nedeniyle koyun kırkım sezonuna da erken girildi. Aydın’da koyunlar kaval eşliğinde yaz sezonuna böyle girdi.Aydın’ın Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesinde sıcak havların etkisiyle kırkımlar...

Aydın'da sıcaklar erken bastırınca koyun kırkım sezonu da erken başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın’da erken bastıran sıcakları nedeniyle koyun kırkım sezonuna da erken girildi. Aydın’da koyunlar kaval eşliğinde yaz sezonuna böyle girdi.

Aydın’ın Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesinde sıcak havların etkisiyle kırkımlar 20 gün önce başladı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Söke’nin Akçakonak mahallesinde Hasan Yalçın’a ait koyunlar sıcakların erken bastırmasıyla önceki yıllara göre 20 gün erken kırkıma alındı.

Geleneksel kırkım yöntemlerinin kullanıldığı ve üreticilerin bir araya gelerek imece usulüyle kırkılan koyunlar, kışlık yapağı denilen yünlerinden ayrılıyor. Bu işlemle, meralarda sıcak havalardan çok fazla etkilenmeden otlamaları sağlanan koyunların et ve süt verimleri arttırılıyor.

Başta halı, tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan yünler, eski önemini kaybetse de piyasada alıcısı bulunuyor. Havaların aniden ısınması nedeniyle koyunların kırkılma işlemi sırasında hiç zorluk çıkarmadıkları ve bu işlemden oldukça keyif aldıkları görüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku