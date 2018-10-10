Aydın’da susam hasadı erken başladı

Sıcak iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen susamın hasadı Aydın’da da başladı. Bu yıl sıcakların daha etkili olması nedeniyle hasadın yaklaşık iki hafta erken başladığını belirten üreticiler kaliteden ve rekolteden...

Sıcak iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen susamın hasadı Aydın’da da başladı. Bu yıl sıcakların daha etkili olması nedeniyle hasadın yaklaşık iki hafta erken başladığını belirten üreticiler kaliteden ve rekolteden oldukça memnun.

Bir zamanlar Aydın’da yoğun olarak ekilen fakat süreç içerisinde çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimi azalan susam, yeniden gözde tarımsal ürünler arasında yerini aldı. Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde üç yıldır susam eken çiftçilerden Savaş Özalp, bu yıl kalite ve rekoltenin beklentilerin de üzerinde gerçekleştiğini belirtti. İklim gereği Aydın’ın susam üretimine oldukça elverişli olduğunu belirten çiftçilerden Savaş Özlap, bu yıl da pastanecilerden gelen talepler nedeniyle susam üretimine devam ettiklerini kaydetti.

Sıcak iklim bitkisi susamın, ağırlıklı olarak tahin ve helva üretiminde kullanıldığını ve bölgedeki helva üreticilerinin talebi üzerine üç yıldır susam ektiğini belirten Özalp, daha önceki yıllarda karpuz ve domates yetiştirdiklerini fakat plansız üretim nedeniyle sıkıntı yaşayınca susam ekmeye başladıklarını dile getirdi. Zaman içerisinde susam yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olmalarının verime ve dolayısıyla kazanca da etkisi olmasının kendilerini tatmin ettiğini belirtti.

Her ne kadar yetiştirme ve hasat dönemi verimli geçse de bu zaman içerisinde çeşitli sorunlarla da mücadele ettiklerini dile getiren Savaş Özalp, tarım arazilerinde en büyük sıkıntılarının domuzlar olduğunu, ürünü ambara alıncaya kadar domuzlardan koruyabilirse emeklerinin karşılığını alacaklarını dile getirdi.

Ailece topladıkları susam fidanlarını hava şartlarına göre yaklaşık 2-3 hafta doğal ortamda kurumaya bıraktıklarını belirten Savaş Özalp, “Bu yıl son bahar yağışları gerçekleşmediği için ürünler yaklaşık 2 hafta önce silkelendi. Artık yerli susamlarımızı tüketiciye ulaştırmaya başladık” dedi.