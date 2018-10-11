Aydın’da tiyatro sezonu başlıyor

Aydın’da tiyatro sezonunun başlayacak olması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları tiyatro oyunlarına davet etti.Tiyatro sezonunun başlaması ile birlikte sezonun ilk oyunu olan "Kahramanlar Kumpanyası"...

Aydın’da tiyatro sezonunun başlayacak olması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları tiyatro oyunlarına davet etti.

Tiyatro sezonunun başlaması ile birlikte sezonun ilk oyunu olan "Kahramanlar Kumpanyası" 12 Ekim Cuma ve 13 Ekim Cumartesi tarihlerinde saat 14’te sahnelenecek. Nazif Zorlu’nun yazdığı müzikli, danslı çocuk oyununu Tuncer Candan yönetecek.

Oyunlardan ikincisi olan doğaçlama tiyatrosu "İbret-i Alem" ise 26 Ekim Cuma günü saat 14’te ve 27 Ekim Cumartesi günü saat 14’te çocuklarla buluşacak. Tuncer Candan’ın yönettiği oyun, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda 8-12 yaş arası çocuklar için sahnelenecek.

Birbirinden güzel oyunlarla dolu dolu bir tiyatro sezonunun Aydınlıları beklediğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Gerek sanat atölyelerimizle gerek konser ve tiyatro oyunlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın’da kültür hayatının gelişmesi için çalışıyoruz. Aydın’da tiyatro mevsimi başlıyor, bu yıl da vatandaşlarımızı birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla buluşturacağız. Tüm Aydınlıları oyunlarımıza bekliyorum" diye konuştu.