AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 18:39

Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 3.Cadde Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. 35 VAK 44 plakalı motosiklet ile kavşağa giren ismi...

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 3.Cadde Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. 35 VAK 44 plakalı motosiklet ile kavşağa giren ismi öğrenilemeyen sürücü, kavşakta başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca motosikleti ile baraber yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku