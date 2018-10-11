AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:11

Aydın’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı...

Aydın'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.

Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilimizi de kapsayan Marmaris - Selçuk Etabı 12 Ekim 2018 tarihinde 11.00’de Marmaris’ten başlayacak, Çine, İl Merkezi, İncirliova, Germencik ve Ortaklardan devamla İzmir Selçuk’ta son bulacaktır. Yarışmacıların saat 14:00 ile 15:30 arasında İlimiz Muğla Bulvarı ile İzmir Bulvarından (Yenipazar Kavşağı ile Kuyulu Yol kavşağı) geçiş yapacaklarından dolayı geçişler esnasında Muğla - Aydın, Aydın - İzmir istikameti trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında bahse konu güzergâh haricinde diğer alternatif güzergâhları kullanmalarını rica ederiz” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku