Aydın’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı...

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.

Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilimizi de kapsayan Marmaris - Selçuk Etabı 12 Ekim 2018 tarihinde 11.00’de Marmaris’ten başlayacak, Çine, İl Merkezi, İncirliova, Germencik ve Ortaklardan devamla İzmir Selçuk’ta son bulacaktır. Yarışmacıların saat 14:00 ile 15:30 arasında İlimiz Muğla Bulvarı ile İzmir Bulvarından (Yenipazar Kavşağı ile Kuyulu Yol kavşağı) geçiş yapacaklarından dolayı geçişler esnasında Muğla - Aydın, Aydın - İzmir istikameti trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında bahse konu güzergâh haricinde diğer alternatif güzergâhları kullanmalarını rica ederiz” denildi.