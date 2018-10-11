54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilimizi de kapsayan Marmaris - Selçuk Etabı 12 Ekim 2018 tarihinde 11.00’de Marmaris’ten başlayacak, Çine, İl Merkezi, İncirliova, Germencik ve Ortaklardan devamla İzmir Selçuk’ta son bulacaktır. Yarışmacıların saat 14:00 ile 15:30 arasında İlimiz Muğla Bulvarı ile İzmir Bulvarından (Yenipazar Kavşağı ile Kuyulu Yol kavşağı) geçiş yapacaklarından dolayı geçişler esnasında Muğla - Aydın, Aydın - İzmir istikameti trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında bahse konu güzergâh haricinde diğer alternatif güzergâhları kullanmalarını rica ederiz” denildi.
Aydın’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yarın saat 14.00-15.30 saatleri arasında Muğla-Aydın, Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “54.Cumhurbaşkanlığı...