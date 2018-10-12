AYDIN:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:36

Aydın’daki bodrum yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 217 sokakta bulunan beş katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle...

Aydın'daki bodrum yangını korkuttu
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 217 sokakta bulunan beş katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen iki kişi olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Bodrum katta atıl vaziyette bulunan süngerlerin tutuşması sonucu çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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