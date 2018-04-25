Aydın’ı Antalya’da ADÜ temsil edecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da 23-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek ve 33 üniversitenin katılacağı Halk Oyunları Şenliğinde Aydın’ı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Folklor Topluluğu temsil edecek.

ADÜ Folklor Topluluğu Antrenörü Halk Oyunları eğitmeni Ekrem Kaçar, derece ile dönmeye hedeflediklerini söyledi. Topluluğun Aralık ayından bu yana önemli bir çalışma dönemi geçirdiğini belirten Kaçar, “Topluluğumuzun 2017-2018 yılında almış olduğu dansçılar ve geçtiğimiz yıllarda yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızla Aralık ayından bu yana çalışıyoruz. Ekibimiz, Aydın yöresi oyunları ile Aydın’ı ve Adnan Menderes Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil edecek. Bizlere inanarak destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan hocamıza ve her konuda yardımcı olan SKS Daire Başkan Vekilimiz Göksel Baran’a, Kültür ve Spor Şube personeline ayrıca teşekkür ederim. Bize güvenen herkes için iyi neticelerle dönmek istiyoruz” dedi.

Yarışmaya katılacak üniversiteler ise şu şekilde sıralandı:

Adnan Menderes Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.