Aydın’ın Mart ihracatını makine ve teçhizat sektörü sırtladı

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın’ın 2018 yılı Mart ayı ihracatını makine ve teçhizat sektörünün sırtladığını belirtti.

Mart ayı dış ticaret rakamları hakkında bilgi veren AYSO Başkanı Şahin, “TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7’ye geriledi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 2,2 artarak 160 milyar 376 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 4,9 artarak 245 milyar 264 milyon dolar olmuştur. Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,8 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 26,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,9 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 43,2 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 33,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,7’dir” dedi.

Aydın’ın 2018 yılı Mart ayı ihracatının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 67 milyon 363 bin 981 dolar, ithalat yüzde 1,7 azalarak 25 milyon 462 bin 764 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 25. sırada yer aldığını kaydeden Şahin, “2018 Mart ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,43 ve yüzde 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mart 2018’deki 93 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,25’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mart ayı itibarıyla 5,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 42 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mart ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,7 iken Aydın için bu oran yüzde 264,6 olmuştur. 2018 yılı Mart ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 193 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 731 milyon 487 bin 256 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701 milyon 988 bin 2 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 4,2 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247 milyon 578 bin 889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 269 milyon 894 bin 409 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 9 arttığı görülmektedir. Mart ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 39,98’ini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 6,38’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 53,40’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 3,35’ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 47,44’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 15,51’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 33,70’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

“2018 yılı Mart ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 102 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir” diyen Şahin, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 68,5 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin, Romanya, Belçika ve Kazakistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 51,1’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Mart ayı dağılımına bakıldığında yüzde 75,8’i imalat sanayi, yüzde 21,6’sı madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,5’i tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı. Sektörel olarak Mart ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 17 milyon 920 bin 195 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 15 milyon 81 bin 11 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 14 milyon 537 bin 864 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6 milyon 111 bin 26 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 2 milyon 582 bin 36 dolar ile yer almaktadır”