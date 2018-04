Aydın’ın milli takımı AYTO Yüksek İstişare Kurulu kuruldu

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aydın ekonomisinin problemlerini tespit ederek çözüme yönelik çalışmalar yapacak kurul her biri sektörünün lideri olan 22 kişiden oluşuyor.Aydın Ekonomisinin...

Aydın Ekonomisinin sosyal ve sosyolojik dokusundan ulaşım master planlarına kadar ilin başat önemli problemlerinin tespiti, çözümü ve çözüm önerileriyle ilgili istişare edilmek üzere kararlar alıp kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Bizler genç bir ekip olarak 2013 yılında göreve gelmiştik. Biraz daha olgunlaşarak 2018’e geldik. Bu tarih itibariyle kendimizi hala genç görüyoruz ama gençliğin yanında bu kadar yüksek kalitede bir ağabeyler topluluğunu bir arada görmek bizim için çok büyük bir şeref. Ben bir kardeşiniz olarak hepinize teşekkür ediyorum. Kurumsal anlamda çok mutluyuz. Ekip arkadaşlarım, oda yönetim kurulumuz ve meclisimiz, komitelerimiz olarak da değerlendirildiğinde her birinizin isminin geçtiği yerde saygınlığı en üst seviyede olan sizlerin hep birlikte burada olması bizim için kurumsal gelişimimizin yanında bireysel anlamda da ayrıca mutlu etti. Kurul en az 3 ayda bir, ihtiyaç halinde de daha fazla toplanabilir. Belirlediğimiz gündem maddesiyle ilgili ulusal veya uluslararası platformda en yetkin kişi veya kişiler kimse buraya davet edeceğiz. Belirlediğimiz konuyu enine boyuna basına kapalı bir şekilde masaya yatıracağız. Ele aldığımız konunun sebebi ve çözümünü daha sonra Aydın kamuoyuna ve ülke kamuoyuna deklarasyon şeklinde yayınlayacağız. Bu noktada kurulumuzda koordinasyonu sağlayabilmek adına koordinatör Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu hocamız bizimle birlikte çalışacak. Vakıf veya özel üniversite kurulmasından tutun, sportif anlamda ilimizin her branşta geriye doğru gidişine kadar Aydın’ın ekonomik anlamda kalkınmasıyla ilgili akla gelebilecek her türlü konuyu masaya yatıracağız. Yeni kurulan bir kurul olması hasebiyle de göçü kervanda düzeceğiz. Bu konuları ele alırken toplantının ne kadar zaman aralığında yapılacağı, hangi konunun gündeme alınacağı gibi konuları burada ortak akılla karara bağlayacağız. Çocukluğumdan beri hayranlıkla izlediğim ağabeylerimle aynı masada olmak büyük bir keyif, dedi.

5174 sayılı TOBB Kanuna göre çalışma esasları belirlenen kurul olağan toplantılarını en az 2 ayda bir gerçekleştirecek. 2 yıl görev yapacak olan kurul Aydın ekonomisinin kronikleşmiş problemlerini çözmeye çalışacak.

Başkanlığını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’in yaptığı Yüksek İstişare Kurulu’nda şu isimler yer alıyor; Ali Dinçer, Ali Mümtaz Özalp, Cengiz Altıntaş, Engin Polat, Ergüven Yakan, Erol Dikmen, Hakan Çetin, Halis Günday, Halit Germen, Melih Akça, Muhammet Demir, Muharrem Tozkoparan, Mukan Perinçek, Naif Oto, Nejdet Uçar, Nizamettin Başaran, Osman Gökmen, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel ve Yusuf Gezici. Kurul Danışmanı Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu.