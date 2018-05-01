Aydın’ın yıldızları Türkiye finallerinde

Aydın’ı temsilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final müsabakalarında yarışan Demirhan Öner, Yusuf Boztaş, Alper Sertaç Gündüz, Hüseyin Uçar, Hüseyin Ekdal, Orhan Akgün ve Polat Kaşka’dan oluşan erkek takımımız başarılı dereceler sonucunda Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ayrıca kızlarda 100 metre engelde yarışan Berivan Sengel yarışmada derece elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

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