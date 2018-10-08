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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:24

Aydınlı gençler şehirleri gezerek öğreniyor

Aydın Gençlik Merkezi tarafından uygulanan ‘Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz” projesi ile Aydınlı gençler çevre illeri gezerek bilgi sahibi oluyor.Türkiye genelinde de uygulanan proje ile Aydında yaşayan 14-29 yaş gurubu gençler tarihi...

Aydınlı gençler şehirleri gezerek öğreniyor
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Aydın Gençlik Merkezi tarafından uygulanan ‘Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz” projesi ile Aydınlı gençler çevre illeri gezerek bilgi sahibi oluyor.

Türkiye genelinde de uygulanan proje ile Aydında yaşayan 14-29 yaş gurubu gençler tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ve kendi il ve ilçelerini tanıma imkanı yakalıyor. Proje ile ayrıca gençlerin burada yaşayan akranları ile tanışmaları ve gençler arasında diyalogun artması hedefleniyor.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu proje ile ilgili olarak “Gezdikçe bilgi birikimi, iletişim gücü ve gönüllülük bilinci artan bir gençlik yetiştirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, gezip görerek öğrenen gençlerin varlığının sosyal barışa kardeşlik ve huzura hizmet edeceği bilinciyle uygulanmaktadır. Şehirler ve Kültürler- Yörelerimiz Projesinin bir diğer amacı güçlü yarınların oluşumunda gerçek katkıyı sağlayacak olan gençlere muhteşem bir medeniyet ve tarihin evlatları olduğumuz gerçeğini anlatmaktır. Proje ile ekonomik açıdan dezavantajlı ve başarılı gençlerin yaşıtlarıyla aynı imkanlara sahip olmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.
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