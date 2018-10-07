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07 Ekim 2018 Pazar 13:54

Aydınlı Mehmet Hoca : “Zaman devletimizin yanında olma zamanı”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, ülkede pek çok sorunun çözümünün birlik ve beraberlikte olduğunu belirterek “Zaman devletimizin yanında olma zamanıdır” dedi.Batman’ın Gercüş...

Aydınlı Mehmet Hoca : 'Zaman devletimizin yanında olma zamanı”
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, ülkede pek çok sorunun çözümünün birlik ve beraberlikte olduğunu belirterek “Zaman devletimizin yanında olma zamanıdır” dedi.

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerimizin şehit düştüğü terör saldırısına tepki gösteren Mehmet Pala, “Bu hain saldırının arkasındaki güçlere, ona maşa olanlara verilecek en önemli cevap birlik ve beraberliktir. Ülkesini ve bayrağını seven herkes birlik ve beraberlik içinde kenetlenmeli devletinin yanında olmalıdır. Bölücü örgüt tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah, şehitlerimizi Hz. Peygamber efendimize komşu eylesin. Herkes bilmelidir ki necip Türk milleti, böyle hain saldırılarla sindirilecek bir millet değildir. Şanlı tarihimizin tüm sayfaları şehitlerimizin kanıyla yazılmıştır. Yabani hayvan gibi dağlarda askerimize pusu kurmak için bekleyen hainler şunu bilmelidir ki; Türk milleti bir ölür ama bin dirilir. Bu memlekette vatanı için canını feda edecek milyonlar hazır beklemektedir” dedi.

Terör olayların asıl amacının ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak olduğunu söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, “Zaman devletimizin yanında olma zamanıdır. Devletimiz isterse göreve hazır milyonlar vardır. Terör eylemleri inancımızı kıramaz, bizi diz çöktüremezler. Allah devletimizi korusun, Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Yapılan böylesi hain saldırılar, ülke ekonomisinin üzerine oynanan oyunların devamıdır” ifadelerini kullandı.
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