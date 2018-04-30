Aydınlı minikler Türk kültürünü yabancı konuklarına tanıttı

Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Litvanya ve Romanya’dan gelen toplam 12 okul yöneticisine ev sahipliği yapan Efeler Mimar Sinan Anaokulu, Türkiye’nin ve Aydın’ın zengin kültürünün tanıtımını yaptı.Aydın Efeler Mimar Sinan Anaokulu,...

Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Litvanya ve Romanya’dan gelen toplam 12 okul yöneticisine ev sahipliği yapan Efeler Mimar Sinan Anaokulu, Türkiye’nin ve Aydın’ın zengin kültürünün tanıtımını yaptı.

Aydın Efeler Mimar Sinan Anaokulu, Avrupa Birliği Erasmus Stratejik Okul Ortaklığı projesi kapsamında final toplantısı için beş ülkeden gelen 12 okul yöneticisine ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında Mimar Sinan Anaokulu’nda, proje ile ilgili ürünlerin tanıtımı, proje çalışmalarının değerlendirilmesi ve farklı ülkelerden gelen öğretmenlerin kültürlerinden örnekler sunulan etkinlikler gerçekleştirildi.

Efeler Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Selcen Aydoğan tarafından “Çocuğun Gelişiminde Geleneksel Oyunun Önemi ve Türkiye’deki Geleneksel Oyunlar”, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE’de görevli Okul Öncesi Öğretmeni Seçil Çilengir tarafından ise “Okul Öncesi Dönemde STEM Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Seminerde Mimar Sinan Anaokulu tarafından hazırlanan dünya çocukları dansı etkinliği sahnelendi. Ardından yapılan STEM çalışmalarından örnekler sergilendi.

Düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Merzuka Akpınar, projeye katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, “Mimar Sinan Anaokulu olarak STEM eğitimlerine çok önem veriyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Efeler Mimar Sinan Anaokulu proje ekibinde bulunan öğretmenlerin gayretleriyle Avrupa Birliği projeleri konusunda, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Aydın Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ise; “Bu tür uluslararası projelerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmalarda üstün bir başarı elde edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen seminere Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Melih Türedi, Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Merzuka Akpınar, okul müdürleri, yabancı ülkelerden gelen okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.