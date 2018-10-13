Aydınlı öğrenciler projelerini sergiledi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Plus ve eTwinning Projeleri kapsamında hazırlanan sergide öğrenciler projelerini sergiledi.

Erasmus Plus ve eTwinning Projeleri hakkında farkındalık oluşturmak, Aydın genelinde yürütülen Erasmus Plus ve eTwinning proje sonuçlarını yaygınlaştırmak, proje yürüten okulları daha görünür kılmak amacıyla Aydın Atatürk Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Konferans Salonu’nda, proje tanıtım sergisi, deneyim paylaşımı toplantısı ve eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni gerçekleştirildi. Aydın merkezde 40 okul projelerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse, projeye katılan okulları tebrik ederek, “Erasmus Plus ve eTwinning Projeleri hakkında farkındalık oluşturmak, ilimiz genelinde yürütülen Erasmus Plus ve eTwinning proje sonuçlarını yaygınlaştırmak, proje yürüten okullarımızı daha görünür kılmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Proje kapsamında 27 okulumuz toplamda 520 bin 539 euro hibe desteği kazandı. Bu program kapsamında Avrupa’da öğrencilerle bir araya gelecek olan öğrencilerimiz, bilgi donamını arttıracak, tecrübe kazanacak” dedi.