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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:13

Aydınspor 1923’te olağanüstü kongre kararı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta dün oynanan karşılaşmada Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lige düşen Aydınspor 1923’te yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.Aydınspor 1923’ün Bölgesel Amatör Lige düşmesinin ardından...

Aydınspor 1923'te olağanüstü kongre kararı
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TFF 3.Lig 3.Grup’ta dün oynanan karşılaşmada Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lige düşen Aydınspor 1923’te yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.

Aydınspor 1923’ün Bölgesel Amatör Lige düşmesinin ardından kulüp başkanı Özgür Kızıl olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Kızıl açıklamasında,“Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu 20 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır” dedi.

Olağanüstü genel kurul ile ilgili 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Aydınspor 1923 tesislerinde basın açıklaması yapılacağı öğrenildi.
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