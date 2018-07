AYESOB Başkanı Çetindoğan; 'Mesut Başkanımızın 7/24 yanındayız'

Efeler Belediyesi, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ile meslek oda başkan ve yöneticileri kahvaltıda bir araya geldi. Esnafın sorunlarının konuşulduğu kahvaltıda, AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Mesut başkanımızın 7/24 yanındayız” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan başta olmak üzere tüm oda başkanları ile kahvaltıda buluştu. Esnafların taleplerinin konuşulduğu toplantıda Çetindoğan, Başkan Özakcan için övgü dolu sözler kullandı.

“BAŞKAN DEĞİL, AĞABEYİMİZ”

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın kendileri için bir belediye başkanından çok ağabey olduğunu ifade eden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Başkanımız genel kurulumuz sonrası odamıza tebrik ziyaretinde bulunarak bizleri onurlandırdı. Ziyarette kendisi oda başkanlarımız ile bir kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek hem seçilen tüm başkanlarımızı kutlamak hem de sorunlarımızı dinlemek istediklerini söyledi. Bugün de bu kahvaltımızı gerçekleştiriyoruz. Mesut ağabeyin kapısı herkese her zaman açık. Bugüne kadar belediyeden ne istediysek, görev ve sorumlulukları çerçevesinde bizlere yardımcı olundu. İnşallah AYESOB ve Efeler Belediyesi’nin bu yakınlığı her zaman sürecektir. Her zaman söylediğimiz gibi 7/24 Mesut ağabey ile beraberiz, mütevazi kişiliği ile gönlümüzde ayrı bir yeri var. Başkanımıza esnafımıza verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Tüm odalarımız seçimlerini yaptı ve yeni yönetim dönemi başladı. Seçilerek bir göreve gelmek güzel bir şey. Bir çok oda ve birlik başkanlığı seçimlerinde birden fazla aday vardı. Ancak unutulmamalı ki, her şey seçimde başlar ve seçimde biter. Bundan sonra birlik olunup, esnafın sorunlarına çare bulunmalı ve esnafımızın lehine olacak işler yapılmalı. Bilindiği gibi bizler de sıfırdan bir belediye kurduk. Efeler halkımıza aksatmadan hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımızın halkımız genelinde memnuniyet oluşturduğunun da farkındayız. Toplum genelinde ağabey kimliği ile herkesi kucakladığımızı kanıtladığımız görev ve hizmet döneminde bugünlere geldik.

Zaman ne gösterir bilemeyiz ama önümüzdeki dönemde de yol arkadaşlığı yaptığımız çok değerli Efeler Belediyesi personelimiz ile halkımıza hizmet etmeyi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan tüm oda başkanlarına ve yeni yönetimlerine başarılar dileyen Başkan Özakcan, konuşmasının ardından oda başkanları ve yönetimleri ile sohbet ederek istişarelerde bulundu.