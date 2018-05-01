AYFAD ‘Zeybeklerin sesi’ oldu

Aydin Folklör Araştırma Gençlik ve Spor Derneği (AYFAD), bu yıl ikincisini düzenlediği “Zeybeklerin Sesi” isimli gecesi Hidayet Sayın kültür merkezinde gerçekleşti.

Geceye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, eski milletvekili Recep Taner, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

AYFAD Başkanı Hilmi Bilir, açış konuşmasında Zeybeklik, Aydın ve Türk kültürüne hizmet amacı ile çıktıkları yolda 3. yılı geride bıraktıklarını Ufak ama sağlam adımlar ile var olmaya ve kültürel anlamda hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti. Bilir, "Aydın, Ege ve Zeybeklik kültürüne ait kıyıda köşede kalmış unutulmaya yüz tutmuş küçük fakat dikkat çekici bilgi ve araştırmalarla ve özellikle halk oyunlarımız ile yol almaya devam ediyoruz. Bizler ‘Zeybeklik kültürünün Ege halkının antik çağa uzanan yaşam biçimi’ Olduğuna inanan insanlarız. Sahaya indiğimizde de zaten bunun böyle olduğunu görüyoruz. Birkaç hafta önce Kültür haftası etkinlikleri çerçevesinde derneğimiz gönüllüleri ile düzenlemiş olduğumuz gezide 2008 yılında Kuşadası Kadıkalesi kazısında bulunan şu an Aydın Müzesinde sergilenen ve bir ‘Frig Askeri olarak yorumlanan’ Tunçtan yapılma 10-12 santimetrelik heykelciğin başındaki börküne üzerindeki cepken ile camadanına akademik çevrelerin dikkati çekmek isteriz. Derneğimizin kuruluş amacı gereği önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri konular ile ilgili daha dikkat çekici farkındalık yaratıcı araştırmalara imza atmaya çalışacağız. Şair Ahmet Arif’in tarif ederken ‘Havva Anan Dünkü çocuk sayılır’ dediği Anadolu’nun var olduğu dönemlerden beri ayı, yıldızı, güneşi bayrak simge, vatanı milleti ülkü edinen çok derinden ama güçlü gelen bu ‘Zeybeklerin Sesi’ ne sizlerde kulak verin lütfen" dedi.

Bu yılki kursiyerlerin gösterisiyle başlayan gecede AYFAD ve çevre illerden gelen gösteri ekipleri izleyicilere muhteşem bir zeybek ziyafeti çekti. Halk eğitim bağlama eğitmeni Üzeyir Gülsever’in zeybek türküleriyle renk kattığı gecede katılımcılara plaketlerini veren Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, farklı konseptte bir gösteri izlediğini belirtti. Günay, "Bir çok folklör gösterisi izledim. Ancak amatör kursiyerlerin ön planda olduğu ve koreografisi bu kadar uzun ve farklı bir zeybek gösterisini ilk defa zevkle izledim. Zeybek oyunu zeybek ruhu her ortamda oynanabilen ve oynanması gereken bir oyundur. Atatürk, Bursa’da bir baloda ‘çal bir zeybek’ diyerek oynamış olduğu zeybek gösterisi de bunun en güzel örneğidir. Bu gün burada özellikle kursiyerlere oldukça uzun ve koreografisi böylesine güzel bir gösteriye hazırlayan eğitmenleri ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Ayrıca misafir olarak gelen Manisa Akhisar gösteri ekibini de güzel gösterileri için kutluyorum " dedi.

Etkinlik plaket dağıtımı ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.