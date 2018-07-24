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24 Temmuz 2018 Salı 17:34

AYSO yönetiminden Yunanistan Başkonsolosluğuna ziyaret

Aydın Sanayi Odası (AYSO) yönetimi, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia’ı makamında ziyaret etti.Ziyarete AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları...

AYSO yönetiminden Yunanistan Başkonsolosluğuna ziyaret
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Aydın Sanayi Odası (AYSO) yönetimi, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş ve Sinan Yılmaz, Genel Sekreter Kerem Öden katıldı.

İzmir Yunanistan Başkonsolosluğunun yeni binasının hayırlı olmasını temenni eden Şahin, Atina ve çevresindeki orman yangınındaki hayatını kaybedenler için de başsağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dileklerinde bulundu. Aydın sanayisini tanıtan Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Aydın’da kurulması planlanan Aydın Serbest Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Odamızdaki sanayici üyelerimize Yunanistan schengen vize talepleri için sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etti ve Başkonsolos Argyro Papoulia’yı kendi makamında ağırlamak üzere Aydın Sanayi Odasına davet etti.

Başkonsolos Argyro Papoulia ise, ‘’Her konuda yardıma ve hizmete hazırız. Bizler Yunan halkının Türkiye’ye gelip gezmesini, dedelerinin doğduğu yerleri görmelerini çok istiyoruz ve destekliyoruz. Aynı şekilde Türklerin de Yunanistan’a gitmesi için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Bu kapsamda Kuşadası ve Ayvalık’ta vize irtibat bürolarını açtık. Şu anda en iyi çalışan Kuşadası irtibat bürosudur’’ dedi.

Başkonsolos nazik ziyaretlerinden dolayı AYSO yönetimine teşekkür etti ve en kısa süre de ziyarete geleceğini söyledi.
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