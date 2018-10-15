AYTO uçurmaya devam ediyor

Ekim ayı ile birlikte başlayan fuar dönemine de hızlı bir giriş yapan Aydın Ticaret Odası (AYTO) geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISAF Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı’na...

Ekim ayı ile birlikte başlayan fuar dönemine de hızlı bir giriş yapan Aydın Ticaret Odası (AYTO) geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISAF Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı’na ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERMOB 2018 21.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’na toplam 100 üyesi ile katılım sağladı.

Bir önceki dönemde sektöründe ihtisas fuarı olan tüm üyeleri fuarlara götürerek Aydın Ekonomisine 30 Milyon TL’nin üzerinde katma değer kazandırdıklarının altını çizen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “1 Nisan seçimlerinin ardından yeni dönemimizin ilk fuarlarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi üyelerimiz ve Aydın için kazançlı olacak tüm projelerimizle yola devam ediyoruz. Hedefimiz geçen yıl Aydın Ekonomisine kazandırdığımız 30 Milyon TL’nin de üstüne çıkmak. Fuar ziyaretlerine daha ilk fuardan 100 üyemizle başladık. Devletimizin topyekun enflasyonla mücadeleye başladığı bu süreçte bizlerde üreterek, kazanarak, paylaşarak Aydın ve ülke ekonomisine katkımızı koyacağız” dedi.