AYTO YİK seçim öncesi verilen vaatleri değerlendirdi

Aydın’ın milli takımı Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Aydın ekonomisinin sosyal ve sosyolojik dokusundan ulaşım master planlarına kadar ilin başat önemli problemlerinin tespiti, çözümü ve çözüm önerileriyle ilgili istişare edilmek üzere kararlar alıp uygulanması için baskı grubu rolü oynayacak olan AYTO YİK’in 3. toplantısına kurul başkanı olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, kurul üyesi iş adamları Ali Dinçer, Ali Mümtaz Özalp, Cengiz Altıntaş, Engin Polat, Ergüven Yakan, Erol Dikmen, Halit Germen, Muhammet Demir, Muharrem Tozkoparan, Nizamettin Başaran, Osman Gökmen, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel ve Kurul Danışmanı Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu katıldı.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Aydın mitingi sırasında Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın Aydın ile ilgili vaatlerinin değerlendirildiği toplantının sonuç raporunda şu ifadeler yer aldı.

“Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Aydın kamuoyunun uzun bir süredir beklediği ve AYTO tarafından dile getirilen kamu yatırımlarının bazılarının hükümetimizin gündemine alınmış olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Toplantıda, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın 22 Haziran 2018’da Aydın’da düzenlediği miting sırasında dile getirdiği, Çıldır Havaalanının hayata geçirilmesi, Beş yeni organize sanayi bölgesi kurulması, Aydın-Denizli otoyolunun tamamlanması, Yüksek Hızlı Tren hattı yapılması ve Bölge Şehir Hastanesi’nin yapılması vaatlerinin hayata geçirilebilmesi için nasıl bir hareket tarzı izlemenin yararlı olacağı konusu değerlendirildi.

Çıldır Havaalanı AYTO tarafından kapsamlı bir biçimde çalışılmış ve raporlanmış bir konu olduğundan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikr-i takiple ele alınmaya devam edilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Müjdesi verilen beş adet yeni organize sanayi bölgesi, Aydın’a en çok katma değer getirecek olan yatırım olacaktır. Fakat Aydın’da organize sanayi bölgelerinin (OSB) rant değerlerinin, yatırım değerinin üzerinde seyrettiği görülmektedir. Mevcut haliyle organize sanayi bölgelerinde resmi doluluk oranlarıyla fiili oranlar arasında bir açığın oluştuğu görülmektedir. Yeni OSB kurulabilmesi için kanunun öngördüğü doluluk oranı asgari yüzde 70’tir. Aydın’da ise fiilen dolu olmasına rağmen arazi rantı engelinden dolayı bazı OSB’lerin doluluk oranları yüzde 50’lerde görünmektedir. Bu koşullarda yeni OSB’lerin kurulabilmesi için AYTO’nun Kanunların tam ve eksiksiz uygulanmasının sağlanması açısından eksikliklerin olup olmadığının, OSB arazilerinin özellikle büyük sanayi yatırımları için cazip hale getirilmesi amacıyla dönüm paylarının nasıl arttırılabileceğinin, Tarıma, sit alanlarına ve OSB kurmak için uygun olmayan diğer araziler dışında kalan ve OSB yapılmasına uygun sınıfta arazi üretimi konusunun, Katma değer yaratan ve teknoloji üreten İhtisas sanayi bölgeleri kurulması imkânlarının soruşturulması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatmasının uygun olacağı değerlendirildi.

İhale aşamasında olan Şehir hastanesinin ve otoban projesinin yapım sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla konunun AYTO tarafından takip edilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı. Yüksek Hızlı Tren ile ilgili olarak hükümetin çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin bir çalışma yapılmasına karar verildi”