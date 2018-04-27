AYTO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Aydın Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk toplantısı TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Odası Vali Erol Ayyıldız toplantı salonunda gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Yüksek İstişare Kurulu’nun görevleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ülken, kurulun ortak akılla hareket edip Aydın’ın birçok problemi hakkında çözüm önerileri üretme noktasında önemli bir misyon üstleneceğini belirterek “ Bu kurul ilin sadece ekonomisi değil, sosyal ve sosyolojik dokusu, ulaşım master planlarından, ilin önemli problemlerinin çözümü ve önerileri ilgili kararlar alıp bunu kamuoyu ile paylaşır, tavsiye kararlar alır. Bu kadar yüksek kalite ağabeyler topluluğunu bir arada görmek bizim için büyük bir şereftir. Bu topluluk Aydın’da bir araya gelmesi çok zor bir topluluktur. Bu Aydın Ticaret Odamızın kurumsal anlamda geldiği noktayı sizlerden gördüğü teveccüh anlamında gösterir. Kurumsal anlamda çok mutluyuz. Bu üst kurul en az üç ayda bir toplanır. Örneklendirerek gidersek Aydın’ın bir Jeotermal konusu, bir gündem konusudur. Bunu tek veya iki gündemli yapabiliriz. O gündem maddesi ile birlikte ulusal veya uluslar arası en yetkin kişi veya kişiler kimse biz buraya davet edeceğiz. O gün bu konuyu enine boyuna masaya yatıracağız. Bu masaya yatırdığımız konu ile ilgili sorunun tespiti çözüm önerileri ile birlikte Aydın ve ülke kamuoyuna deklarasyon şeklinde bunları yayınlayacağız. Aydın’da birçok konuda ekonomik kalkınma ile ilgili bir çok akla gelebilecek her türlü konuyu masaya yatıracağız. Burada bu konuları hep birlikte ele alırken toplantının ne kadar zaman aralığında yapılacağı, hangi konunun gündeme alınacağı gibi birçok konuyu birlikte değerlendirip bahsettiğimiz ortak akılla karar vereceğiz” dedi.

Aydın Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu; Hakan Ülken, Ali Dinçer, Ali Mümtaz Özalp, Cengiz Altıntaş, Engin Polat, Ergüven Yakan, Erol Dikmen, Hakan Çetin, Halis Günday, Halit Germen, Melih Akça, Muhammet Demir, Muharrem Tozkoparan, Mukan Perinçek, Naif Oto, Nejdet Uçar, Nizamettin Başaran, Osman Gökmen, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel, Yusuf Gezici, Atakan Hatipoğlu isimlerinden oluştu.