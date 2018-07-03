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03 Temmuz 2018 Salı 10:20

AYTO’dan TOBB Emekli Sandığı Vakfına 2 delege

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri Ege Bölgesi seçimi Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleştirildi.Ege bölgesinde yer alan 64 Oda ve Borsanın yarıştığı seçimlerde Aydın...

AYTO'dan TOBB Emekli Sandığı Vakfına 2 delege
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri Ege Bölgesi seçimi Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleştirildi.

Ege bölgesinde yer alan 64 Oda ve Borsanın yarıştığı seçimlerde Aydın Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran Teşekkül Delegesi, Genel Sekreter İlknur Kabasakal Üye Delegesi olarak seçildi.

TOBB Emekli Sandığı Vakfı seçimlerinde Aydın Ticaret Odası’nı bir kez daha başarıyla temsil ettiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, “64 Oda ve Borsa içerisinden 7 Oda ve Borsa seçilme başarısı gösterirken bunlardan bir tanesi de Aydın Ticaret Odası oldu. Görev süremiz içerisinde Aydın Ticaret Odası, TOBB ve Kurullarında bugüne kadar yer almadığı her noktada yer almaktadır. Bu Aydın’ın başarısıdır. Bizler Aydın’ın potansiyelini ortaya çıkarması için her platformda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Benimle birlikte delegelik hakkı kazanan Genel Sekreterimiz İlknur Hanımı da tebrik ediyorum” dedi.
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