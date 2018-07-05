Ayvera ilk mezunlarını verdi

Geçen yıl ‘Geleneklerine bağlı, gelecekte sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren kreş’ sloganı ile acılan Ayvera Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet töreninde minikler gösteri ve yöresel halk oyunları...

Geçen yıl ‘Geleneklerine bağlı, gelecekte sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren kreş’ sloganı ile acılan Ayvera Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet töreninde minikler gösteri ve yöresel halk oyunları ile izleyenlerden tam not aldı.

Geleceğin teminatı çocukların geleneklerine bağlı, gelecekte sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için çok özel programlarla çalıştıklarını belirten Kurucu Nilgün Böcekli, “İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bizler geleneklerine bağlı, kültürünü kaybetmeyen, özünü unutmayan nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek kendilerine bu konuda destek veren velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde "Uçan Balonlar" sınıfı dans ve ritim gösterisi yaptı. Çeşitli skeç ve yöresel oyunların da sergilendiği mezuniyet gecesinde davetliler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.