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27 Nisan 2018 Cuma 12:32

Azerbaycanlı çocuklar Söke’nin konuğu oldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Söke’ye konuk olarak gelen Azerbaycanlı çocuklar renk kattı.Söke Amerikan Koleji’nin davetlisi olarak Söke’ye...

Azerbaycanlı çocuklar Söke'nin konuğu oldu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Söke’ye konuk olarak gelen Azerbaycanlı çocuklar renk kattı.

Söke Amerikan Koleji’nin davetlisi olarak Söke’ye gelen Ahıska Türkü çocukları halk oyunları şenliğinde gösterilerini sundu. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nu da makamında ziyaret eden Azerbaycanlı ekip, Türkiye’de olmaktan ve Söke’ye konuk olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Azerbaycan’dan gelen Ahıska Türkleri misafirimiz oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere ilçemize gelen heyete Amerikan Kültür Koleji ev sahipliği yaptı. Kutlamalara renk katan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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