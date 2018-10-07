AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 11:37

Bafa Gölü yapılan yatırımlarla cazibe merkezi oldu

1994 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Bafa Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafında yapılan yatırımlarla bir cazibe merkezi haline geldi.Tabiat Parkı ilan edilişinden bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce...

Bafa Gölü yapılan yatırımlarla cazibe merkezi oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

1994 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Bafa Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafında yapılan yatırımlarla bir cazibe merkezi haline geldi.

Tabiat Parkı ilan edilişinden bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce özel önem verilen Bafa Gölüne yapılan yatırımlar ile Aydın için bir cazibe merkezi, su kuşları için ise üreme ve yaşama alanı oluşturdu.

Tabiat Parkını ziyaret eden misafirlere sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yapımı tamamlanan 1 Kuş Gözlem ve Seyir Terası, 4 Seyir Terası, Yürüyüş Yolları ve Alan Düzenlemeleri yapılarak kullanıma açıldı. Periyodik olarak yapılan temizlik ve denetim faaliyetlerinin de deva ettiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü Aydın’ın en önemli Turizm Merkezlerinden birisi olmaya aday Bafa Gölü Tabiat Parkının çevresinde bulunan yerleşim yerlerine yapacağı ekonomik faydayı arttırarak bölgede yaşayan insanların da buradan elde edeceği geliri arttırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku