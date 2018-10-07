Bafa Gölü yapılan yatırımlarla cazibe merkezi oldu

1994 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Bafa Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafında yapılan yatırımlarla bir cazibe merkezi haline geldi.Tabiat Parkı ilan edilişinden bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce...

1994 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Bafa Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafında yapılan yatırımlarla bir cazibe merkezi haline geldi.

Tabiat Parkı ilan edilişinden bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce özel önem verilen Bafa Gölüne yapılan yatırımlar ile Aydın için bir cazibe merkezi, su kuşları için ise üreme ve yaşama alanı oluşturdu.

Tabiat Parkını ziyaret eden misafirlere sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yapımı tamamlanan 1 Kuş Gözlem ve Seyir Terası, 4 Seyir Terası, Yürüyüş Yolları ve Alan Düzenlemeleri yapılarak kullanıma açıldı. Periyodik olarak yapılan temizlik ve denetim faaliyetlerinin de deva ettiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü Aydın’ın en önemli Turizm Merkezlerinden birisi olmaya aday Bafa Gölü Tabiat Parkının çevresinde bulunan yerleşim yerlerine yapacağı ekonomik faydayı arttırarak bölgede yaşayan insanların da buradan elde edeceği geliri arttırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.