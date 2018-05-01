Balat ve Çamlık halk ekmek büfesine kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Balat Mahallesi ve Çamlık Mahallesi’nden gelen istek üzerine mahallede halk ekmek büfesi kurulup, hizmete başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim ilçesinin Balat Mahallesi ve Çamlık Mahallesi halkı için halk ekmek büfesi açarak, halkı uygun fiyatta satın alabileceği ekmeğe kavuşturdu.

Vatandaşların halk ekmek büfesini istediklerini söyleyen Çamlık Mahalle Muhtarı Mustafa Sülecik: “ Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarındandı. Vatandaşlarımız halk ekmek büfesini çok istiyorlardı. Topuklu Efemizden Allah razı olsun” dedi

Balat Muhtarı Halil Öztürk de mahallelinin yoğun isteğini yerine getiren Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek “ Balat Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız Halk Ekmek Mobil araçlarından faydalanıyorlardı. Büfe açılması yönünde yoğun bir talep geliyordu. Sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ilettik. Başkanımız Balat Mahallesi’ne anında bir Büfe açtı. Allah razı olsun” diye konuştu