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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:51

Başak Koleji şampiyon oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor haftası münasebetiyle gerçekleştirilen U14 Erkekler Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu başak Koleji oldu.Turnuva, 4 Ekim 2018 Tarihinde bölücü terör örgütü...

Başak Koleji şampiyon oldu
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor haftası münasebetiyle gerçekleştirilen U14 Erkekler Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu başak Koleji oldu.

Turnuva, 4 Ekim 2018 Tarihinde bölücü terör örgütü tarafından Batman’da kalleşçe pusuya düşürülerek şehit edilen güvenlik görevlilerimiz için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“Müsabakalarda centilmenlik ön plandaydı”

6 takımın katılımıyla 3 gün boyunca birbirinden zorlu maçlarla geçen turnuva, küçük sporcuların centilmenlik dolu mücadelelerine sahne olurken izleyenlerden de tam not aldı. Turnuvanın şampiyonu namağlup bir şekilde, Ogün Şaban Öztürk’ün öğrencilerinden oluşan Başak Koleji olurken 2.’liği Denktaş Güney yönetimindeki Aydın Sportif Spor ve 3.’lüğü de son yıllarda çok iyi bir başarı yükseliş grafiği sergileyen Mehmet Balcı’nın antrenörlüğünü yaptığı Ada Gençlik Spor takımı kazandı.

Heyecan dolu final maçının bitiminde gerçekleştirilen kupa töreninde takımlara kupaları takdim edilirken sporcu velileri duygu dolu anlar yaşadı.

Aydın Basketbol İl Temsilcisi Ömer Görür, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu güzel turnuvaya katılım gerçekleştiren bütün takımlarımıza ve hakemlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçlarda takımlarımızın kazanma hırsından ziyade centilmenliğe önem verdiklerini görmek beni çok mutlu etti. Kazananın da kaybedenin de birbirlerini alkışladıkları muhteşem bir organizasyon oldu. Basketbola dair görmek istediklerimizi gördük. Turnuvanın ismine yakışır nitelikte, çok kaliteli bir turnuvaydı” dedi.
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