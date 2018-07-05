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05 Temmuz 2018 Perşembe 07:27

Başkan Akın; “Su haktır, ücretsiz olmalı”

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın aylar önce, “Su haktır, ücretsiz olmalı” sloganı ile dile getirdiği söylem Aydın’da ses getirdi.AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı’nın yerel seçimleri kazanmaları durumunda...

Başkan Akın; 'Su haktır, ücretsiz olmalı”
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Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın aylar önce, “Su haktır, ücretsiz olmalı” sloganı ile dile getirdiği söylem Aydın’da ses getirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı’nın yerel seçimleri kazanmaları durumunda belli bir metreküpe kadar kullanılan suyu ücretsiz yapacaklarını açıklaması üzerine, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş “Kanunu çıkarın, elektriği de suyu da bedava yapalım” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Aydın Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın bu konuyu aylar öncesinden gündeme getirdiğini ve yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte Başkan Akın’ın fikirlerinin yankı bulduğunu söyledi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; ‘Su Haktır Ücretsiz Olmalı’ dediğinde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır bu projeyi hayal ürünü olarak değerlendirip ciddi bulmadığını açıklamıştı. Mesut Gümüş; Akın’ın bu projesinin hayal ürünü olmadığını, aksine halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar olduğunu ve Ümmet Akın’ın Aydın Büyükşehir Belediyesi için büyük bir şans olduğunu vurguladı.
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