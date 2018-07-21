AYDIN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 08:23

Başkan Akın vatandaşlarla bir araya geliyor

Genel seçim sonrasında, yerel seçim çalışmalarına başlayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Yaylaköy, Caferli Köyü, Davutlar ve Kuşadası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Aydın’ın sadece Türkiye’nin değil dünyanın...

Başkan Akın vatandaşlarla bir araya geliyor
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Genel seçim sonrasında, yerel seçim çalışmalarına başlayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Yaylaköy, Caferli Köyü, Davutlar ve Kuşadası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın’ın sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyeli olduğunu ve turizm lokomotifi olması gerektiğini belirten Başkan Akın; “Aydın’ın turizmi doğru bir şekilde yönetilirse Bozdoğan’daki köylümüzü bile kalkındırır” dedi.

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Kuşadası’nda hemşerilerinin sorunlarını tek tek dinleyen Akın, 2018 yılında kanalizasyonun, vatandaşların en büyük sıkıntıları olmasının Aydın için utanç verici olduğunu söyledi.

Kuşadası’nda insanların bir diğer şikayeti ise Kadınlar Denizi’ndeki plajın bakımının ve işletmesinin kötü olması olduğunun altını çizen Akın, “Maalesef yanlış politikalarla çarpık yerleşim yerleri oluşturulmuş, sahil şeridimiz daraltılmış, sağlıksız bir altyapı oluşmuş bu da ziyaretçi sayımızı günden güne düşürmüştür. Sahil şeridimiz baştan sona yenilenecek ve yeni turizm tesisleri kurulması için doğru ve sağlıklı bir imar planı yapacağız. Bu sayede de Aydınımız için turizm gelirlerimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarıp, ülkemize katma değer katacağız” dedi.
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