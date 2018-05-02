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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:53

Başkan Akın’ın 3 Mayıs mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajında; "Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır" dedi.3 Mayıs’ın,...

Başkan Akın'ın 3 Mayıs mesajı
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Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajında; "Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır" dedi.

3 Mayıs’ın, Türk milliyetçiliğinin varlık iradesini ortaya koyuşunun tarihi bir not olduğunu belirten Başkan Akın, Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinin hiçbir dönemde ırkçı ve kavmiyetçi anlayışa sahip olmadığına değindi.

Başkan Akın, mesajında şunları dile getirdi:

10 asırdan fazla bir süre İslam’ın sancaktarlığını yapmış bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak, Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’da yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır. 3 Mayıs 1944, milli bilinç ve benliğimizde yeşererek, binlerce yılın kültürüne duyulan sevgiyi ve o kültürün sahibi Türk milletini yüceltmeyi gaye edinen Türkçülerin, bu eşsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin defedilmesine ve yüreklerimizde her daim var olan korlaşmış Türklük aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan bir başkaldırışıdır. 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiliğinin inanmış ve adanmış gerçek dava adamlarının elinde yarına ışık tutacak bir meşale misali, Türklük bilincinin tarihi bir abidesi olarak tarihe mal olmuştur. 3 Mayıs ruhunun tüm yüreklerde bütün heyecanı ve samimiyetiyle yaşanması dileğiyle Bayramımız kutlu olsun"
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