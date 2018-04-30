Başkan Alıcık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “ Alın teri ve emek en yüce değerdir. Nazilli Belediyesi olarak demokratik mücadelenin en önemli alanı olan...

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “ Alın teri ve emek en yüce değerdir. Nazilli Belediyesi olarak demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Alıcık mesajında, “Her zaman söylediğimiz gibi alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de belediyesi olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Nazilli Belediyesi olarak demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs’ın emekçilerin mücadele, birlik ve dayanışma günü olduğunun altını çizen Alıcık, “Bu önemli günün tüm dünyada halklara ve emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diliyorum. Bu vesile ile işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyor, saygılar sunuyorum” sözlerini kaydetti.