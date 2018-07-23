Başkan Alıcık, gazeteciler gününü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık mesajında, “24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar tarihi bir önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz bilişim çağı, kitle iletişim araçlarındaki çeşitlilik, bilgi akışına hız kazandırmıştır. Kuşkusuz böyle bir ortamda basın-yayın kuruluşlarıyla birlikte basın çalışanlarının sorumlulukları da artmıştır. Bu sorumluluklardan en önemlisi ise, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesidir. Meslek ilkelerine uyan, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumun basına duyduğu güveni artıracaktır. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın ruhunda da bu ölçü yatmaktadır” dedi.

Kişilerin haber alma özgürlüğünün sağlanması ve kamuoyu oluşturulması için basının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Basınımıza düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığı toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak kitle iletişimine katkıda bulunmaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" sözleriyle basının önemine vurgu yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, sevgilerimi sunarım” sözlerini kaydetti.