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01 Mayıs 2018 Salı 08:05

Başkan Alıcık üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Nazilli Belediyesi kipleri, Yıldıztepe Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.Başkan Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi’nde Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını...

Başkan Alıcık üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi
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Nazilli Belediyesi kipleri, Yıldıztepe Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi’nde Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi. İlçe genelinde yapılan parke taşı döşeme işlemlerine hız kazandırdıklarını belirten Alıcık, alt yapı ve üst yapısı ile örnek bir Nazilli için çalıştıklarını ifade etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi 4/5 sokakta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe genelinde Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Alıcık, “Nazillimiz dört bir taraftan büyüyor. Yol açma ve yenileme çalışmalarımızı en etkin şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Alıcık, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz toplu konutların doğusunda bulunan Yıldıztepe Mahallesi 4/5 sokakta yol yapım çalışmalarına başladı. 15 metre genişlik ve 350 metre uzunluktaki yolda parke taşı döşeme işlemlerimiz sürüyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp yollarımızı araç ve yaya trafiğine açacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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