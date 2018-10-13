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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30

Başkan Çerçioğlu’na SODEM’den ’Tarım’ Ödülü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın yöresinde yetiştirilegelmiş yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği tarım uygulaması olan "Yerel Tohum Projesi" Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)...

Başkan Çerçioğlu'na SODEM'den 'Tarım' Ödülü
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın yöresinde yetiştirilegelmiş yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği tarım uygulaması olan "Yerel Tohum Projesi" Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ödüle değer görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ödülünü alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da tarım ve hayvancılığı geliştirecek birçok projeye daha imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen ve ilki 2016’da yapılan Yerel Yönetim Ödülleri’nin ikincisi Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlendi. CHP’li belediyelerin başarılı projelerinin açıklandığı ve bu başarılı projeleri uygulayan belediye başkanlarının ödüllendirildiği SODEM Ödülleri seçici kurulunda Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey yer aldı.

SODEM üyesi 96 belediyenin 340 projesinin yarıştığı yarışmada "Yerel Tohum Projesi"yle "Tarım" alanında ödüle değer görülen başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri bitmez. Ödül aldığımız bu yerel tohum projesiyle, nerdeyse binlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilmiş ve artık kaybolmaya başlamış meyve ve sebzeleri tekrar yetiştirmeye başladık. Dağıttığımız milyonlarca fideyle bu tohumların yaşatılmasını ve çocuklarımızın da bu meyve ve sebzelerin tadına bakmasının önünü açtık. Genel Başkanımıza ve projemizi başarılı bulup ödüllendiren seçici kurula çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bağında, bahçesinde, balkonunda bu yerel tohumlara tekrar can veren Aydınlı hemşehrilerime ediyorum. Bu ödülü onlar adına alıyorum" diye konuştu.
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