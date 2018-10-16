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16 Ekim 2018 Salı 09:43

Başkan Çerçioğlu’ndan yağmur suyu sorununa çözüm

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Efeler ilçe merkezinde aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzlukları önlemek için yağmur suyu hat çalışması yapacak.Efeler’e bağlı Mesudiye,...

Başkan Çerçioğlu'ndan yağmur suyu sorununa çözüm
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Efeler ilçe merkezinde aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzlukları önlemek için yağmur suyu hat çalışması yapacak.

Efeler’e bağlı Mesudiye, Meşrutiyet, Hasanefendi, Veysipaşa ve Ramazanpaşa mahalleleri ile Taşköprü mevkiini kapsayacak olan yağmur suyu hattı yapımıyla ilgili projelendirme çalışmaları başladı. Söz konusu mevkilerde oluşan yağmur suları terfi merkezi aracılığı ile deşarj edilerek, oluşması muhtemel sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Efeler’in büyük mahallelerini kapsayan yağmur suyu hat yapım projesine değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yağmur suyu sorunu yaşanmaması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, “ Aşırı yağışlarda taşkın ve sel riski olan söz konusu bölgelerde yağmur suyu hat çalışması yaparak halkımızın can ve mal kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve titizlikle çalışıyoruz. Proje çalışmalarının devam ettiği yağmur suyu hattı kısa zamanda yapılarak devreye alınacak. Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.
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