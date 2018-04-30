Başkan Çetindoğan adaylığını açıkladı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 6 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel kurulu için mevcut Başkan Selahittin Çetindoğan düzenlediği basın açıklaması ile adaylığını açıkladı. Seçimlerin düğün ve bayram havasında geçmesini dilediğini belirten Başkan Çetindoğan, iftira ve dedikodu ile kimsenin bir yere varamayacağını belirterek “Hiç kimseden korkumuz olmadığı gibi hesabını vermeyeceğimiz bir kuruş yok” diyerek “Bölünürsek yok, bölüşürsek tok oluruz. Daima ben değil biz olacağız” sloganı ile seçimin starını verdi.

Aydın’daki 82 odanın genel kurullarının 01 Ocak ile 31 Mart tarihleri arası gerçekleştirildiğini belirterek "Genel kurullarımız demokratik bir ortamda düğün bayram havasında bitti. 2018 yılında yapılan genel kurullarımızda 16 Odamızın Başkanı değişti. Bunlardan 5 başkanımız kendi istekleri ile başkanlığı bıraktı. Teşkilatımıza yeni katılan Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerimize başarılar dilerim. Hep birlikte el ele vererek esnafımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasında 4 yıldır birlik başkanı olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Size 4 yıl Birlik Başkanı olarak hizmet etmeye çalıştım. 4 yıl içinde inanıyorum ki; dostlukları, arkadaşlıkları, sevgiyi ve saygıyı, birbirimize olan inancı en üst seviyeye çıkardık. Biz bu göreve gelirken, hep şunu söyledik. Hiçbir kurum ile kavga etmeyeceğiz, bütün haklarımızı yasalar çerçevesinde arayacağız. Teşkilatımız içine siyaset sokmayacağız dedik. Çünkü teşkilatımıza siyaset sokarsak hizipleşiriz ve bölünürüz. Hep biz olacağız dedim. Bugüne kadar hiç ben demedim" diyerek 6 Mayıs’ta yapılacak kongreye bir düğün ve bayram olarak gördüklerini belirtip tüm üyelere kongreye davet etti.

Geride kalan 4 yıllık zaman içinde yönetim teşkilatı küçük düşürecek hiçbir şeye müsaade etmediklerini de ifade eden Çetindoğan, "İnanıyoruz ki bizler hep beraber Odalarımızda kurumlarda birliklerde federasyonlarda ve TESK’de 82 Birliğin içinde en iyi yere sahibiz. Ben ve ekibim 4 yılda kapıları açmasını, kurumları tanımayı, 82 Birlikte, 13 Mesleki Federasyon ve üst kuruluşumuz TESK dahil Birliğimize bağlı 82 Odamızı 82 genel sekreterimizi 220 Denetim Kurulu Üyelerinizi 600 Yönetim Kurulu Üyelerimizi ve Sicile kayıtlı 50000 üyemizi birbirimizle kaynaştırdık. Bu göreve gelirken hep şunu söyledik, 4 yıl boyunca eğitim ve seminerlere daha çok önem vereceğiz. Örnek Birlik olacağız dedik ve de olduk" diyerek esnaf ve sanatkara hizmet edebilmek için aday olduğunu söyledi.