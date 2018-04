Başkan Çetindoğan, küçük esnafın korunması için ‘Perakende Yasası’nın güncellenmesini istedi

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan her geçen gün artan zincir market ve alışveriş merkezleri (AVM)’ne karşı küçük esnafın sahip çıkılmasını istedi. Son verilere göre ülke genelindeki zincir market sayısının 29 bini, AVM’lerin ise 400’ü geçtiğini kaydeden Çetindoğan, aynı zamanda bir kültürü ve Ahilik geleneğini sürdüren küçük esnafın sahip çıkılmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanan verilere göre; “Özellikle büyükşehirlerde hızla artan zincir market ve AVM’ler karşısında esnafın her geçen gün eriyor. 2018 Mart ayı sonu itibariyle Türkiye’deki zincir market sayısı 29 bin 82’ye çıkmış, AVM sayısı ise 400’ü geçmiş. Bu toplumu en zor zamanda ayakta tutan Ahilik gelenekleri ve fedakarlıktan kaçınmayan küçük esnaftır. Halkımızdan parası olmadığında bir sakız dahi alamadığı zincir marketle zor gününde bir ay kendisini idare eden mahalle esnafını aynı kefede değerlendirmemesini bekliyoruz. Bunun yanında esnafın AVM ve zincir marketlere karşı koruması için perakende yasasının bir an önce güncellenerek tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Esnaf az sermayesi ile sokakların caddelerin vazgeçilmezi adeta bekçisidir. Maalesef her sokak arasına yan yana açılan zincir marketler bakkalından kasabına, manavından terzisine kadar tüm esnafı bitirme noktasına geldi. Bizi biz yapan değerlerden biri de küçük esnafın halen sürdürdüğü ahilik gelenekleridir. Çok geç olmadan bir an önce esnafın hem halkımız hem de devletimiz tarafından sahip çıkılması gerekiyor” dedi.