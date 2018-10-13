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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:32

Başkan Ertürk, belediye çalışanları ile kahvaltıda buluştu

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, belediyenin şantiye çalışanları ile kahvaltıda buluştu.Kuyucak ve Pamukören şantiyelerine 2 gün süre ile ziyaret eden Başkan Ertürk, gece gündüz demeden mesai gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarına...

Başkan Ertürk, belediye çalışanları ile kahvaltıda buluştu
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Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, belediyenin şantiye çalışanları ile kahvaltıda buluştu.

Kuyucak ve Pamukören şantiyelerine 2 gün süre ile ziyaret eden Başkan Ertürk, gece gündüz demeden mesai gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarına gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı teşekkür etti.

“Çalışan ve üreten bir belediyeyiz”

Başkan Ertürk, 2014 yılından beri durmaksızın hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, “İlk gün söylediğim gibi ‘Bir Şehir Önce Gönüllerde Kurulur’ parolasıyla çıktığımız bu yolda 4 yılımızı geride bıraktık. Geçen bu zamanda sayısız projeler üreterek Kuyucak halkının hizmetine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Uzak yakın demeden tüm mahallerimize hizmet götürüyoruz. Çalışmalarımız son hız tüm mahallerimizde devam etmekte. Her şey yaşanabilir ve güzel bir Kuyucak için. 2018 yılındaki dev projelerimizden olan TOKİ konutlarımız tamamlandı. Çevremizdeki en büyük yatırımlardan olan Güneş Enerjisi Santralini de tamamlayıp üreten bir belediye anlayışı doğrultusunda emin adımlarla devam ediyoruz. Kargılıdere peyzaj çalışmalarımız devam etmekte olup mesai arkadaşlarımıza gayretlerinden ve özverilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Başkan Ertürk’ün kendilerini ziyaret etmesinden memnun kalan belediye çalışanları, “Metin Başkan’la çalışmak bizim için bir gururdur. Vatandaşlara iş olanağı sağladı için kendisine teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştular.

Kahvaltı sonunda Başkan Ertürk, personeller ile hatıra fotoğrafı çektirerek hayırlı işler diledi.
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