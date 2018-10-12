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12 Ekim 2018 Cuma 09:12

Başkan Ertürk, ilçenin yaşlı çınarlarını evinde ziyaret etti

Kuyucak Belediye Başkanı Metin ilçedeki yaşlı çınarları ziyaret edip gönlünü alıyor. Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ve Başaran Mahallesinde yaşayan Hasan (85) ve Mihrizat Şahna (80) çiftini...

Başkan Ertürk, ilçenin yaşlı çınarlarını evinde ziyaret etti
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Kuyucak Belediye Başkanı Metin ilçedeki yaşlı çınarları ziyaret edip gönlünü alıyor. Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ve Başaran Mahallesinde yaşayan Hasan (85) ve Mihrizat Şahna (80) çiftini ziyaret eden Başkan Ertürk yaşlıların gönlünü ve duasını aldı. Başkan Ertürk, yaşlıların tüm ihtiyaçlarının karşılamasını ve sağlık durumlarının takip edilmesi talimatını verdi.

Yaşlıların ve yardıma muhtaç olanların her an yanında olduklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, işitme engeli ve görme kaybı olan Hasan Amca ile adeta gönül dili ile konuştu.

Konuşulanları az duysa da anlayan Hasan Şahna “Dua etmekten başka bir şey gelmez evladım elimden, Allah Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize zeval vermesin. Allah Metin Oğlumu başımızdan eksik etmesin” diyerek duygularını dile getirdi.

İhtiyacı olan herkesin yanında olmaya gayret ettiğini ve bu tür ziyaretleri de rutin olarak gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Ertürk, “Ve bu tür ziyaretlerimi hep yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Onların dualarını, gönüllerini alıyoruz ve onlar bizim başımızın tacıdır” diye konuştu.
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