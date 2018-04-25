Başkan Güngör, ayın şoförüne ödülünü verdi

Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale gelen ayın şoförü seçimlerinde 2018 Mart ayının şoförü Mehmet Ali Öztürk seçildi. 10 yıldır aynı durakta şoförlük hizmeti veren ve örnek şoför ilan edilen Mehmet Ali Öztürk’ün ödülünü Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör verdi. Globalleşen dünyada ulaşımın her şeyin önünde gelmeye başladığını bu nedenle şoförlük mesleğinin öneminin her geçen gün arttığını belirten Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, “Mesleğini hakkı ile yapıp insanlarımızı gitmek istedikleri yere ulaştıran tüm şoförlerimize müteşekkiriz” diyerek ayın şoförünü kutladı.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin Son Durak Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül törenine Kooperatif Başkanı Okan Yalçın’ın yanı sıra Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Tes-İş Şube Başkanı ve Türk-İş Aydın Temsilcisi Mustafa Aydın, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, İşadamı Mahmut Çağlayan, Ödemiş Tariş Pamuk Birliği Başkanı Halil İbrahim Çaylıoğlu ve davetliler katıldı.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak 31 7 ay önce başlattıkları ayın şoförü uygulamasını yaklaşık 3 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüklerini ve uygulamanın oldukça verimli sonuçlarını gördüklerini belirten Başkan Okan Yalçın, uygulamadan hem yönetim hem de Aydınlı vatandaşların oldukça memnun olduğunu söyledi. Bu uygulama ile her ay düzenlenen ödül törenlerinde Aydın’ın değerli ve işlerinde başarılı örnek kişileri ile bu vesileyle bir araya geldiklerini belirten Yalçın, şo0förlük mesleğini hakkı ile icra eden tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Ayın şoförüne plaketini, altın hediyesini de eşine ulaştırması için ayın şoförü Mehmet Ali Öztürk’e takdim eden Aydın damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin bu uygulamasının başka kurumlara da örnek teşkil ettiğini belirterek ayın şoförü seçilen Mehmet Ali Öztürk’ü tebrik etti.