AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:03

Başkan Gürşat Kale; “Basın halkın özgür sesidir”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Başkan Kale yayınladığı mesajında ; “Basının halkın özgür sesi, ülke halkının çağdaşlaşmışlık derecesinin göstergesidir....

Başkan Gürşat Kale; 'Basın halkın özgür sesidir”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kale yayınladığı mesajında ; “Basının halkın özgür sesi, ülke halkının çağdaşlaşmışlık derecesinin göstergesidir. Halkına hesap verebilen siyasetçinin sevdiği, hesap vermekten korkanların çekindiği basın camiasının ülkenin bugünü ve yarınında daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi bizleri sevindirecektir. Bu yılki 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında sizlerle bir araya gelememiş olmamdan dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek istedim. Bu kalbi duygularımın yanı sıra, basında sansürün kaldırılmasının 110. yıl dönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu asil ve şerefli görevlerinizde başarılar diliyorum. 23 - 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında il dışında olmam münasebetiyle siz değerli basın mensubu arkadaşlarımla her yıl düzenli olarak bir araya gelme alışkanlığımızı bu yıl bir müddet ertelemek zorunda kalacağımız için üzgün olduğumu belirtme ihtiyacı hissettim. İncirliova Belediye başkanlığı olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin halka duyurulmasına, vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber almasına aracı olduğunuz için müteşekkirim” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku